“Nos casamos”: Lali Espósito se burló de sus fotos modificadas con Inteligencia Artificial

Lali Espósito se burló de las imágenes de su casamiento con Pedro Rosemblat, ya que las postales que trascendieron de la boda fueron modificadas con Inteligencia Artificial y los rostros de ambos quedaron totalmente irreconocibles.

En la publicación original se puede ver a la artista y a su flamante marido, instantes después de haber dado el “Sí quiero”. Sin embargo, al intentar definir con mayor claridad los rostros de ambos, fueron modificados luego de la edición.

Espósito tomó la imagen en donde ambos celebraban el hecho y escribió: “Nos casamos”. En la siguiente “Historia” de su perfil en la red social Instagram, la intérprete hizo un primer plano a su cara -en la versión de IA- y escribió con sarcasmo: “Qué felicidad”.

Como cierre y en total ironía, Lali tomó como eje el rostro de Rosemblat -también en su versión de IA- y agregó: “Te amo pedr$&@”. Los signos hacen referencia al sistema roto y a su falta de resultados correctos.

La cantante y el periodista contrajeron matrimonio este sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, en una celebración que tuvo como protagonistas a sus familiares y amigos más cercanos.

El lugar elegido combina la arquitectura tradicional porteña con espacios de vegetación y fue acondicionado para recibir a los invitados. Parte de la cuadra fue delimitada para organizar los ingresos y el estacionamiento durante el evento.