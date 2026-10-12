“Nos vemos pronto, en Argentina”: la frase del papa León XIV a un arzobispo a un día de su operación

A un día de su operación por un nódulo pulmonar, el papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, en una audiencia privada en la que conversaron sobre los preparativos de su posible visita a la Argentina.

Luego de su encuentro, el integrante de la Iglesia dialogó con Radio Mitre donde contó las sensaciones del encuentro y dejó un mensaje esperanzador de cara a la visita del Sumo Pontífice al país. “Cuando nos despedíamos, me dijo nos vemos pronto, en Argentina…”, reveló.

Consultado sobre el estado de salud, Lozano señaló que lo vio en un gran estado físico y que no le notó algo que le llamara la atención. “Lo vi normal, animado, me atendió con enorme amabilidad, se levantaba, movía, hablaba de manera normal, les digo más, si no lo hubiera escuchado ayer, jamás hubiera pensado que tiene problemas de salud…”, remarcó.

Según su relato, el Pontífice mantuvo una conversación normal, sin que su comportamiento le hiciera sospechar que atravesaba un problema de salud. Esa impresión fue uno de los aspectos centrales de su testimonio tras la audiencia en el Vaticano.

“Le conté de la expectativa que hay aquí por su llegada, me preguntó de la juventud, le conté de la reciente peregrinación", agregó el arzobispo, que en todo momento remarcó que vio al Pontífice “bien y confiado en que todo este tema de la operación se resolverá bien, está muy confiado”.

Durante el encuentro, el referente de la iglesia en San Juan le habló a León XIV de la última peregrinación a Luján, que describió como la más multitudinaria. La referencia permitió acercarle un panorama de la participación de los fieles y de las expectativas que despierta su eventual llegada al país.