Novedades para ver “on demand”

■ Slow Horses

Temporada 6

La sexta temporada de la premiada serie muestra a los agentes de Slough House en plena huida mientras intentan sobrevivir a una serie de brutales asesinatos y a un peligroso juego de venganza urdido por Diana Taverner.

Disponible en: Apple TV+

■ Neagley

Tras convertirse en uno de los activos más importantes de Jack Reacher y su grupo de élite 110, la ex sargento Frances Neagley inicia una nueva etapa como investigadora privada en Chicago. Allí se embarcará en una peligrosa misión para intentar sacar a la luz una amenaza siniestra.

Disponible en: Prime Video

■ Hermanos

Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos, dos amigos cuya relación da un vuelco al descubrir un secreto que ha estado oculto durante décadas: podrían ser hermanos biológicos.

Disponible en: Apple TV+

■ Youth

Alex es una agente literaria de 50 años que vive en Londres. Se acaba de divorciar, tiene a su hijo en casa y cuida a sus padres mayores, pero decide comenzar a explorar su sexualidad y las citas, y emprende un viaje divertido y sin tapujos para reinventarse y descubrir qué quiere en esta nueva etapa.

Disponible en: HBO Max

■ La timonel

Tras un escándalo familiar, Teagan Tao se ve obligada a mudarse a un pequeño pueblo costero. Al inscribirse en su nuevo instituto, Teagan descubre con decepción que no existe un programa de remo femenino. Decidida a no abandonar el deporte que ama, acepta convertirse en la timonel del caótico y machista equipo masculino de remo de la escuela.

Disponible en: Netflix