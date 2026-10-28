Noviembre desde el sillón: de Aníbal Gordon a Tierra Media, hay estrenos para todos

Noviembre llega a las plataformas con un menú para agendar: un thriller argentino sobre los años más oscuros del país, estafas cripto, atracos de alta precisión, leyendas del deporte, el regreso a la Tierra Media y al universo de “Blade Runner”, y una tanda de cine de autor que justifica el sillón.

El plato fuerte de la casa llega el 18 de noviembre por Netflix. “Gordon”, la serie que Pablo Trapero dirige junto a Pablo Fendrik, pone a Rodrigo de la Serna en el papel más sombrío de su carrera: Aníbal Gordon, un ladrón que en los años 70 pasó del delito común a las bandas parapoliciales, la Triple A y el terrorismo de Estado. Basada en el libro de Marcelo Larraquy, que colaboró en el guion, y producida por Adrián Suar, suma a Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayer en un thriller con rigor histórico que también habla del presente.

Al día siguiente, el 19, Netflix sube otra historia real, aunque en clave de estafa del siglo XXI. “Los altruistas” reconstruye el ascenso y la caída de Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) y Caroline Ellison (Julia Garner), dos jóvenes brillantes que soñaban con reinventar el sistema financiero y terminaron acusados de hacer desaparecer 8.000 millones de dólares de los clientes de FTX. Son ocho episodios creados por Graham Moore, ganador del Oscar por “El código Enigma”, sobre unos Bonnie y Clyde de la generación Z.

Ese mismo 19, Mubi incorpora “The Curse”, la serie de Nathan Fielder y Benny Safdie que en 2023 dejó a medio mundo retorciéndose de incomodidad. Emma Stone y Fielder son un matrimonio recién casado que quiere levantar casas sustentables en un pueblito de Nuevo México mientras protagoniza un reality de reformas a cargo de un productor de dudosa moral (Safdie). Sátira, vergüenza ajena y, de yapa, una maldición.

Para los amantes de los golpes perfectos, Apple TV estrena el 13 “12 12 12”, con Anthony Mackie y Jamie Dornan: un agente del FBI y un delincuente curtido que se persiguen por Europa y compiten por asaltar una bóveda en Zúrich. Cada uno de sus ocho episodios salta entre los 12 meses de preparación, las 12 horas del golpe y los 12 días posteriores.

El 4 de noviembre, en tanto, llega “The Greatest”, ocho capítulos sobre Muhammad Ali presentados como el primer relato de ficción autorizado por sus herederos, con Jaalen Best como el joven Cassius Clay.

Y otra producción nacional: también el 18, Disney+ estrena “Somos así: la serie de Nadie dice nada”, el salto a la ficción de Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. Son ocho capítulos de veinte minutos sobre un grupo de amigos de entre 30 y 40 que ven tambalear trabajos, parejas y certezas, con Oscar Martínez y Graciela Stefani como los padres del personaje de Occhiato.

SERIES QUE VUELVEN

Si hay un mes para volver a la Tierra Media, es este. El 11 de noviembre regresa por Prime Video “El Señor de los Anillos: Los anillos de poder” con su tercera temporada, que salta varios años hacia adelante y se instala en plena guerra entre los elfos y Sauron. Llega con cuatro episodios de entrada (dos más el 18 y el cierre el 25), elefantes de guerra, los antecesores de los Nazgûl y un Balrog que, por primera vez en la saga, habla.

El gran estreno nacional del mes es “Gordon”, en Netflix, con dirección de Pablo Trapero

Y el 25 Prime Video juega su otra carta grande: “Blade Runner 2099”, que retoma el universo creado por Ridley Scott medio siglo después de “Blade Runner 2049”. Cora (Hunter Schafer, de Euphoria) es una fugitiva que asume una última identidad y debe asociarse con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante al final de su vida.

El 20 hay doble cita. Paramount+ estrena la cuarta y última temporada de “Yellowjackets”, el escalofriante relato en dos tiempos sobre las sobrevivientes de un equipo de fútbol femenino perdido en la naturaleza tras un accidente aéreo. Y Disney+ estrena la tercera de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”, basada en “La maldición del titán”.

En tono más liviano, el 4 vuelve por Apple TV “Stick”, la comedia con Owen Wilson como un exgolfista profesional que hace de mentor de un joven prodigio. HBO Max, por su parte, arranca el mes el 1° con la cuarta temporada de “La edad dorada”, el drama de época de Julian Fellowes con Carrie Coon y Christine Baranski, y el 8 suma la segunda de “Ciudad de Dios: La lucha no para”, que retoma la historia seis meses después, con la comunidad resistiendo a la milicia y Matheus Nachtergaele en el elenco. Y el 5, Netflix trae de vuelta el espionaje de “Palomas negras”.

CINE EN LA PANTALLA CHICA

También hay cine entre los estrenos. Ocho años después de “Burning”, el coreano Lee Chang-dong vuelve con “Un amor posible”, que Netflix estrena el 6 tras ganar el Gran Premio del Jurado en Venecia y quedar como la candidata de Corea del Sur al Oscar. En casi tres horas, cruza a dos matrimonios: una atracción inesperada empiezan a resquebrajar ambos hogares.

Ese mismo día, Mubi estrena una joya para cinéfilos: “Making Marie Antoinette”. En 2005, cuando Sofia Coppola filmó Marie Antoinette en el Palacio de Versalles, primera producción autorizada a rodar allí, su madre Eleanor la acompañó con la cámara y registró unas ochenta horas de material. A veinte años del estreno, y cumpliendo un deseo de Eleanor, fallecida en 2024, Sofia editó ese archivo inédito.

Más cine: el 13 llega a Mubi “El deshielo”, de la chilena Manuela Martelli. En el Chile de 1992, en plena transición, Inés, una nena de nueve años, se hace amiga de Hanna, una esquiadora alemana adolescente, en un hotel remoto de la cordillera. Cuando Hanna desaparece, la búsqueda destapa secretos de la dictadura. Pasó por Un Certain Regard en Cannes y es la carta de Chile para el Oscar.

Y también el 13, Apple TV suma “Being Heumann”, de Siân Heder (“CODA”), con Ruth Madeley como Judy Heumann, la activista que en 1977 encabezó a más de un centenar de personas con discapacidad en la toma del Edificio Federal de San Francisco: 28 días de ocupación para exigir que el gobierno hiciera cumplir la ley de accesibilidad.