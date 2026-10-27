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Nueva madrastra en el clan: el padre de Wanda Nara presentó a su novia

Tiene 50 años, trabaja en el rubro inmobiliario y ya conquistó a la familia

Por Redacción

¡El amor golpeó otra vez la puerta de los Nara! Andrés Nara presentó oficialmente a su nueva novia, Alejandra San Martín, durante el cumpleaños de su nieta Isabella, y la flamante pareja se robó parte de las miradas en medio del festejo familiar.

¿Quién es la mujer que conquistó al papá de Wanda? Alejandra tiene 50 años, se dedica al negocio inmobiliario y al diseño de interiores, y lleva un mes y medio de relación con Andrés. Aunque se conocían desde hacía un año, el flechazo llegó cuando coincidieron por una propiedad que Wanda tenía en venta. ¡De los negocios al romance!

Pero lo más jugoso llegó cuando le preguntaron si se imaginaba como la madrastra de Wanda. Lejos de comprar el título, Alejandra respondió con humor: “No sé si la llamaría así. No sé, la mamá es Norita y es una divina”.

¿Y qué pasa con la relación con su nueva familia política? Según contó, ya conoció a Wanda, Zaira y Nora Colosimo, y la convivencia viene viento en popa. Incluso, cuando le preguntaron de qué lado estaba en medio de los escándalos mediáticos de la conductora, no dudó: “Team Wanda, obviamente. Siempre”.

Así, mientras Andrés disfruta de una nueva historia de amor, Alejandra ya empezó a hacerse lugar en uno de los clanes más mediáticos del país. ¿Será la definitiva para el papá de Wanda?

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