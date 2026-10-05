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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: sigue internada y continúa con kinesiología

Por Redacción

A más de dos semanas de su internación, el sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. En ese marco, destacó que la diva de 99 años continúa realizando tareas de kinesiología, aunque no informaron cuándo podrá regresar a su hogar.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido”, señaló el comunicado que lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, médico del nosocomio.

En esa línea, desde el sanatorio Mater Dei revelaron la fecha en que darán un nuevo informe sobre la salud de Mirtha: “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

La reina madre de la televisión argentina está internada desde el 18 de septiembre, pocos días después de recibir el alta por una bronquitis previa. En esta oportunidad, debió ser ingresada al Mater Dei por un cuadro de neumopatía.

Con el correr de los días, ha evolucionado favorablemente en una habitación común de su enfermedad respiratoria y comenzó con su rehabilitación kinesiológica a fin de retomar su legendario programa de televisión.

La Chiqui cumplirá 100 años a principios del próximo año, un hecho histórico para el espectáculo argentino y mundial. Su entorno familiar confirmó que ya se encuentra en marcha la organización de un festejo especial y Adrián Suar también le propuso en vivo realizar un megaevento histórico en la pantalla de El Trece.

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