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Números a la vista: un programa duplicó y hasta triplicó a sus competidores 

Por Redacción

Telefe, volvió a ser el líder del rating y acumuló el mayor número de encendidos nocturnos de este domingo 1 de noviembre.

Así, MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, se catalogó como lo más visto de la noche y lideró el prime time.

El mencionado reality culinario alcanzó picos de 12.5 puntos de rating llegando a duplicar y, hasta triplicar a sus competidores directos en la franja nocturna. 

En una nueva gala de beneficios, en la que el jurado debió definir a los participantes que obtuvieron las medallas de oro y plata, los famosos debieron mostrar sus habilidades en la cocina y en la cocción de las legumbres.

Allí, el ciclo tuvo un piso sólido de 12 puntos de rating. 

Por debajo de los números de Telefe se ubicó El Trece en el segundo puesto, con un registro que varió entre los 3.4 y 3.6 puntos.

En tercer lugar se posicionó América TV con entre 0,9 y 1,2 puntos, mientras que el cuarto lugar fue para Canal 9, que alcanzó entre 0,5 y 0,6 puntos.

Por último, la Televisión Pública cerró la grilla con mediciones de entre 0,1 y 0,3 puntos.

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