Oasis anuncia una nueva gira, ¿pasarán por Argentina?

Oasis continúa: después de la gira que los reunió tras 15 años, y que los trajo a Argentina en 2025, la banda anunció una nueva gira mundial para 2027, con conciertos previstos en Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Argentina no figura entre los países que visitarán los hermanos... todavía.

Lo confirmado, en todo caso, es que los hermanos Liam y Noel Gallagher siguen unidos: ofrecerán 38 conciertos, incluidos 11 en su ciudad natal de Manchester, además de actuaciones en Glasgow, Múnich, París, Ámsterdam y Boston, entre otras ciudades.

La gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y concluirá con cuatro conciertos en septiembre en Knebworth, tres décadas después de las históricas presentaciones del dúo en ese recinto situado al norte de Londres.

La banda, responsable de éxitos del britpop como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Supersonic”, llevaba semanas insinuando una segunda etapa de su gira de regreso. Este lunes confirmó la noticia en redes sociales con el mensaje: “¡Que comiencen las celebraciones!”

“Tras un período de reflexión, ‘la fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente del Reino Unido’ ha decidido que está lista para volver a la acción y una vez más regresará para levantar el ánimo de la gente”, escribió el grupo, con cierta ironía.

Y ya empieza la pelea por las entradas: los fans deberán registrarse para tener la posibilidad de comprar entradas cuando salgan a la venta entre el 25 y el 27 de septiembre.

Más de dos millones de personas asistieron a los 41 conciertos celebrados en la primera gira, que recorrió Europa, Asia, Australia y Sudamérica, generando ingresos de alrededor de unos 400 millones de dólares. Sin embargo, algunos seguidores criticaron las repentinas subidas de precios y los elevados costos de reventa, lo que terminó incluso en una investigación.