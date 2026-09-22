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TERROR EN EL STREAMING

“Obsesionado”: Homero Pettinato fue amenazado en vivo por un fan de Sofía Gonet

Por Redacción

Homero Pettinato denunció haber recibido amenazas de muerte de un fanático de su expareja, Sofía “La Reini” Gonet, y confesó que el hombre que lo hostiga se presentó en el streaming de Olga en la mañana del lunes.

Homero expuso el nombre de la persona que, según indicó, está obsesionada con su ex: “Tengo una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Tiene tatuados los ojos, la espalda y el brazo de ella”, comenzó diciendo.

El streamer explicó que el hombre luego se “obsesionó” con él: “Empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘te voy a buscar en la puerta de Olga’ y ‘te voy a pegar un tiro en la cabeza’”. El punto de quiebre se dio cuando la persona se hizo presente en el canal e hizo un gesto amenazador que quedó captado por las cámaras y por el cual Pettinato radicó una denuncia judicial.

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