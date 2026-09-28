Obsesionados: Mauro le recordó a Wanda su infidelidad y ella respondió

Obsesionados unos con otros, Icardi, Wanda y La China no pueden dejar de lanzarse dardos. Ahora, Mauro recordó el encuentro que mantuvo con la China Suárez en París el 26 de septiembre de 2021 con una foto: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, tiró. Claro: le estaba siendo infiel a Wanda, que respondió con varias fotos familiares y un texto claro. “Family Day”. La “family” que La China se cargó “por zorra”...

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