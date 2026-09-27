Octubre en el streaming: adaptaciones de clásicos, nuevas temporadas, terror, superhéroes y más

NETFLIX: STEINBECK EN LA PANTALLA, “LA DIPLOMÁTICA” Y EL REGRESO DE “LUPIN”

Netflix abrirá octubre con una de sus principales apuestas del mes. El 1 de octubre estrenará “East of Eden” (“Al este del Edén”), adaptación de la novela de John Steinbeck desarrollada por Zoe Kazan. La miniserie tendrá siete episodios y estará encabezada por Florence Pugh, acompañada por Christopher Abbott y Mike Faist. La historia se centra especialmente en Cathy Ames y en los conflictos de la familia Trask.

En el plano documental, llegará “Schumacher 94: Nace una leyenda”, la producción que reconstruye el primer título mundial de Michael Schumacher. Se estrena el 2 de octubre. Asimismo, la plataforma tendrá para este mes el debut de la docuserie “Tyson”, en donde el propio Mike Tyson participa activamente narrando su propia historia sin filtros.

El 15 de octubre será el turno de la cuarta temporada de “La diplomática”, con el regreso de Keri Russell como Kate Wyler. La nueva entrega contará nuevamente con Allison Janney, quien interpreta a la presidenta Grace Penn. La temporada tendrá ocho episodios.

Otro de los regresos destacados será “Lupin”. La cuarta parte de la serie francesa llegará el 23 de octubre, nuevamente con Omar Sy como Assane Diop. Netflix confirmó que los ocho episodios estarán disponibles ese día.

Además, hacia finales del mes llegará la tercera temporada de “Nobody Wants This”. La historia encuentra a Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) dando el siguiente paso en su relación al mudarse juntos oficialmente, enfrentando los retos y las primeras experiencias de construir un hogar en común.

El 27 de octubre, la plataforma estrenará “The One About Matthew Perry”, la serie documental de tres episodios ofrecerá un recorrido por la vida personal y profesional del actor de “Friends”.

PRIME VIDEO: TERROR Y PRODUCCIONES EN ESPAÑOL

Prime Video tendrá como uno de sus grandes acontecimientos de octubre a “Carrie”, la nueva adaptación de la novela de Stephen King. La serie fue desarrollada por Mike Flanagan, responsable de producciones como “La maldición de Hill House” y “Misa de medianoche”, y tendrá sus ocho episodios disponibles el 7 de octubre.

Esta versión actualiza el relato de Carrie White para una época atravesada por las redes sociales y el acoso digital. Summer H. Howell interpreta al personaje principal, mientras que Samantha Sloyan encarna a su madre, Margaret.

También el 2 de octubre llegará “Reina Roja: Loba Negra”, segunda temporada de la producción española basada en las novelas de Juan Gómez-Jurado. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian volverán como Antonia Scott y Jon Gutiérrez, ahora involucrados en una investigación relacionada con la mafia rusa en la Costa del Sol.

Otro estreno de Prime Video será “Love of Your Life”, protagonizada por Margaret Qualley. El drama romántico dirigido por Rachel Morrison llegará al servicio el 14 de octubre y seguirá a Maya, una mujer cuya vida cambia después de una experiencia amorosa y una pérdida.

EL GRAN ESTRENO ARGENTINO: RICARDO DARÍN Y DIEGO PERETTI

El 16 de octubre, Netflix pondrá en pantalla uno de los títulos más esperados para Argentina: “Lo dejamos acá”, dirigida por Hernán Goldfrid y protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

La película cuenta la historia de un psicoanalista que comienza a cuestionar sus métodos y cruza determinados límites con sus pacientes. Todo cambia cuando llega a su consultorio un escritor atravesado por un bloqueo creativo, interpretado por Peretti.

El filme tuvo además una particular relevancia internacional: su estreno mundial se realizó esta semana en el Festival de San Sebastián, antes de su lanzamiento global en Netflix. Para Darín, representa también su regreso al cine después de Argentina, 1985, mientras que la película vuelve a reunirlo con Peretti casi dos décadas después de “La señal”.

HBO MAX: "FURIA" Y UNA NUEVA APUESTA DE ACCIÓN

En HBO Max, uno de los estrenos confirmados para octubre será “Guerra” (“War”), un thriller legal británico con Dominic West, Sienna Miller, Marisa Tomei y Kelly MacDonal. La trama gira en torno en dos bufetes de abogados de Londres que se enfrentan en un escandaloso juicio de divorcio entre un magnate tecnológico y una estrella de cine.

Además, otro de los esperados estrenos del mes será la segunda temporada de “Furia”, que llegará el 9 de octubre.

La producción española fue creada y dirigida por Félix Sabroso y sumará nuevamente a un elenco femenino encabezado por Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas y Ana Torrent.

DISNEY+: MARVEL VUELVE CON "VISIONQUEST"

Disney+ tendrá uno de sus principales acontecimientos del mes el 14 de octubre, cuando estrene “VisionQuest”. La serie de Marvel Television tendrá nuevamente a Paul Bettany como Vision y contará con James Spader como Ultron. La producción completa una trilogía iniciada con “WandaVision” y continuada con “Agatha All Along”.

La historia seguirá a Vision mientras intenta comprender su identidad y enfrenta nuevas amenazas. Entre sus compañeros estará Thomas Shepard, un joven misterioso que podría tener una conexión especial con él.

Para el público juvenil, Disney+ también estrenará el 2 de octubre “Coven Academy: El secreto de las brujas”, una ficción sobrenatural ambientada en una escuela de magia de Nueva Orleans. La serie combina fantasía, misterio, romance y conflictos adolescentes.

En el plano local, la plataforma tendrá este mes la segunda temporada de “Coppola, el representante”, protagonizada por Juan Minujín. Con dirección de Ariel Winograd, la serie sigue los momentos de éxito, excesos y controversias del famoso representante.

Así, octubre tendrá una agenda particularmente variada en las plataformas: desde Stephen King y Marvel hasta Steinbeck y el cine argentino, con nuevas temporadas, adaptaciones literarias y producciones en español que buscarán convertirse en algunos de los títulos más comentados del mes.

APPLE TV: ACCIÓN, AVENTURA Y THRILLER PARA OCTUBRE

Apple TV también tendrá varios estrenos fuertes durante octubre, con propuestas que van desde el documental de montaña hasta grandes producciones de acción y thrillers criminales. El 9 llegará el turno de “Matchbox: la película”, una aventura de acción y comedia inspirada en los emblemáticos juguetes de Mattel. John Cena interpreta a Sean, un agente secreto de la CIA que regresa a su pueblo y termina involucrando a sus antiguos amigos en una persecución internacional para salvar al mundo. También forman parte del elenco Jessica Biel, Sam Richardson y Arturo Castro.

Una semana después, el 16 de octubre, llegará “Tenzing”, película basada en hechos reales sobre Tenzing Norgay, el montañista nepalí que, junto a Edmund Hillary, fue una de las primeras personas en alcanzar la cima del Everest. Tom Hiddleston interpreta a Hillary y Willem Dafoe al coronel John Hunt.