“Off Campus” tiene fecha para su segunda entrega y emociona a los fans

“Off Campus”, la serie basada en las novelas de Elle Kennedy, se convirtió en un verdadero furor entre los fanáticos de los dramas románticos. Ahora la emoción entre los fans es total, no sólo porque la producción avanza en su segunda temporada, sino porque ya se confirmó la fecha de estreno en la que llegará a Prime Video: será el próximo 28 de abril de 2027.

Ambientada en la Universidad Briar, la primera temporada se centra en el apasionante romance entre Hannah Wells, una estudiante de música, y Garrett Graham, el carismático capitán del equipo de hockey. La trama arranca con un acuerdo de conveniencia mutua: él necesita mejorar sus notas en filosofía para mantener su estatus deportivo, mientras que ella busca llamar la atención del chico que le gusta.

La segunda entrega se centrará en el romance entre Allie Hayes (Mika Abdalla) y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) relación que en el final de la primera temporada se hizo sentir con fuerza.