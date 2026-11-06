"Off Campus" ya tiene fecha para su próxima temporada

“Off Campus”, la serie basada en las novelas de Elle Kennedy, se convirtió en un verdadero furor entre los fanáticos de los dramas románticos, pero con un giro que hizo que la historia calara hondo entre el público y se consumiera rápidamente a pocas horas de su estreno en Prime Video.

Ahora la emoción entre los fans es total, no sólo porque la producción avanza en su segunda temporada, sino porque ya se confirmó la fecha de estreno en la que llegará a la plataforma: será el próximo 28 de abril de 2027.

Ambientada en la Universidad Briar, la primera temporada se centra en el apasionante romance entre Hannah Wells, una estudiante de música, y Garrett Graham, el carismático capitán del equipo de hockey. La trama arranca con un acuerdo de conveniencia mutua: él necesita mejorar sus calificaciones en filosofía para mantener su estatus deportivo, mientras que ella busca llamar la atención del chico que le gusta. Ambos acceden a una relación falsa que incluye tutorías académicas y apariciones públicas, pero la convivencia forzada transforma rápidamente la farsa en una atracción inquietante y una profunda conexión emocional.

La segunda entrega se centrará en el romance entre Allie Hayes (Mika Abdalla) y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) que hacia el final de la primera temporada se hizo sentir con fuerza y que se espera que genere varios enredos en su estreno.

Nostalgia millennial y homenaje a los clásicos

La identidad de “Off Campus” se construyó a través de la nostalgia, rindiendo homenajes a grandes hitos de la cultura pop. A lo largo de la primera temporada, los espectadores pueden identificar múltiples referencias, tanto directas como indirectas, a icónicos clásicos cinematográficos de los años 80 y 90.

Producciones emblemáticas de romance y drama juvenil como “Dirty Dancing”, “Footloose”, “Sixteen Candles”, “The Breakfast Club” y “She’s All That” resuenan con fuerza en el desarrollo de la trama y la estética, estableciendo un puente emocional con las audiencias que crecieron consumiendo esas historias.