Operaron de urgencia a Alejandro Stoessel y hay preocupación

En medio del escándalo familiar con su hija Tini, el productor Alejandro Stoessel volvió a atravesar un delicado momento de salud y debió ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas. La operación se realizó luego de que su cuadro presentara un deterioro y los médicos decidieran colocarle un stent.

Stoessel había concurrido días atrás a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, después de regresar de un viaje a Cariló con malestar físico. Tras permanecer bajo observación junto a su hijo Francisco, recibió el alta, aunque su estado general no evolucionó favorablemente.

Qué se sabe sobre la salud de Alejandro Stoessel

La información sobre la nueva intervención fue difundida por América TV. Durante la emisión de LAM, Pepe Ochoa confirmó que el productor finalmente tuvo que ser operado.

“En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor”, explicó el periodista al referirse a la situación que atraviesa Stoessel. El estado de salud del empresario se da además en medio de la tirante relación que mantiene con su hija, la cantante Tini Stoessel, vinculada a la administración de su patrimonio.

Ochoa también hizo referencia al impacto emocional que tendría este conflicto en el productor y sostuvo que el distanciamiento con la artista repercute fuertemente en su estado anímico. “Toda esta situación lo tiene muy mal”, afirmó.

La enfermedad de base que padece el productor

Yanina Latorre también brindó detalles sobre el cuadro médico de Stoessel durante su participación en SQP. Según explicó, el empresario atraviesa desde hace tiempo una enfermedad de base que afecta sus valores sanguíneos y le provoca molestias abdominales.

La comunicadora agregó que los médicos detectaron además “una arteria ensanchada crónicamente”, una condición que llevó a reforzar las medidas de cuidado sobre su salud.

Luego de la colocación del stent, los profesionales esperan conocer cómo evoluciona a partir de los resultados de sus estudios médicos para definir cuáles serán los próximos pasos.