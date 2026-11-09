Oreiro, reconocida en el Festival de Cine de Mar del Plata

En el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la actriz y cantante recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, en reconocimiento a su destacada carrera artística y a su contribución al cine y la cultura audiovisual.

La distinción fue entregada por Lorena Muñoz, directora de “Gilda, no me arrepiento de este amor”, quien compartió recuerdos del rodaje y destacó el compromiso y la dedicación de la actriz en cada uno de sus proyectos.

Durante el homenaje, Oreiro reivindicó la experiencia colectiva del cine en pantalla grande. “El cine está vivo y está vivo en la sala”, expresó.

Además, la actriz dedicó el premio a los trabajadores de la industria y a sus familias, destacando el esfuerzo y el acompañamiento que hacen posible cada producción.