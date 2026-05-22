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Oscar Martínez se suma a la serie de Luzu y será el padre del personaje de Nico Occhiato

Por Redacción

Oscar Martínez fue confirmado como una de las incorporaciones estelares de la nueva serie de ficción basada en el universo de Nadie Dice Nada, el programa insignia de Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato.

El reconocido actor interpretará al padre del personaje de Occhiato dentro de la producción que preparan Disney+ junto al canal de streaming.

La noticia fue anunciada por el propio Occhiato, quien también confirmó que Graciela Stefani será la madre de su personaje en la historia.
La serie contará con ocho episodios de 20 minutos y tendrá como protagonistas a varios integrantes habituales de Luzu, entre ellos Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

“Es como jugar con Messi”, expresó Occhiato al referirse a la incorporación de Martínez, y reveló además la emoción del equipo luego de que el actor aceptara participar tras leer los guiones. “No entienden la felicidad que tenemos de que le hayan gustado los guiones y la historia”, agregó el conductor y productor, que viene apostando fuerte al crecimiento de Luzu TV en el terreno de la ficción audiovisual.

Aunque la serie estará inspirada en el universo y la dinámica de Nadie Dice Nada, desde la producción aclararon que no mostrará las vidas reales de los integrantes del programa, sino personajes ficcionados con guiños al vínculo y humor que convirtió al ciclo en uno de los fenómenos digitales más importantes de la Argentina.

Por último, la producción en cuestión, estará a cargo de Pampa Films y será dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, con estreno previsto para fines de 2026 en Disney+.E

Oscar Martínez fue confirmado como una de las incorporaciones estelares de la nueva serie de ficción basada en el universo de Nadie Dice Nada, el programa insignia de Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato.

El reconocido actor interpretará al padre del personaje de Occhiato dentro de la producción que preparan Disney+ junto al canal de streaming.

La noticia fue anunciada por el propio Occhiato, quien también confirmó que Graciela Stefani será la madre de su personaje en la historia.
La serie contará con ocho episodios de 20 minutos y tendrá como protagonistas a varios integrantes habituales de Luzu, entre ellos Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

“Es como jugar con Messi”, expresó Occhiato al referirse a la incorporación de Martínez, y reveló además la emoción del equipo luego de que el actor aceptara participar tras leer los guiones. “No entienden la felicidad que tenemos de que le hayan gustado los guiones y la historia”, agregó el conductor y productor, que viene apostando fuerte al crecimiento de Luzu TV en el terreno de la ficción audiovisual.

Aunque la serie estará inspirada en el universo y la dinámica de Nadie Dice Nada, desde la producción aclararon que no mostrará las vidas reales de los integrantes del programa, sino personajes ficcionados con guiños al vínculo y humor que convirtió al ciclo en uno de los fenómenos digitales más importantes de la Argentina.

Por último, la producción en cuestión, estará a cargo de Pampa Films y será dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, con estreno previsto para fines de 2026 en Disney+.

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