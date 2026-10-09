Otra denuncia: filtraron un certificado de discapacidad trucho a nombre de Romina Uhrig

Nueva acusación. En la tele, el periodista Nicolás Pisi destapó otra polémica que involucra directamente a Romina Maricel Uhrig, ex diputada nacional y ex participante del reality Gran Hermano.

Tras la denuncia por estafa realizada por Sebastián "Bambi" Bello, se expuso un presunto certificado de discapacidad falso a nombre de la mediática.

Así, según la documentación exclusiva mostrada al aire, el certificado trucho fue expedido por la Junta Evaluadora del municipio de Lanús.

Allí, el reverso del documento indica que la fecha de emisión fue el 19 de septiembre de 2018, con un vencimiento a 10 años, extendiéndose hasta el mismo día y mes del año 2028, siendo que Uhrig no posee ningún tipo de discapacidad.

El contexto político en el que se emitió el documento también fue puesto bajo la lupa. En 2018, año en que se tramitó el certificado, la entonces pareja de Uhrig, Walter Festa, todavía se desempeñaba como intendente del partido de Moreno.

Además, se remarcó que pocos meses después de haber obtenido ese documento, ella asumió su cargo como diputada nacional, banca que ocupó por el Frente de Todos entre 2019 y 2021.

Como fue mencionado anteriormente, el hecho estalla tras la denuncia por estafa que recibió Uhrig en los últimos días. Sebastián Bello la acusó de haberlo utilizado como testaferro para poner a su nombre un auto de lujo, puntualmente un Mercedes Benz.

El acuerdo se habría quebrado debido a la desprolijidad de la maniobra: el vehículo en cuestión acumuló un millón y medio de pesos en multas de tránsito.

Por último, según se detalló, la ex diputada habría recurrido a poner el vehículo a nombre de un tercero porque actualmente no puede registrar bienes a su nombre debido al escrutinio legal que atraviesa. Uhrig enfrenta dos causas en la Justicia Federal: una por enriquecimiento ilícito junto a su ex marido, y otra por lavado de dinero.

Vale destacar que, estas investigaciones se centran en la compra de múltiples propiedades en la provincia de Buenos Aires, incluyendo un inmueble en un country cerca de Pinamar, y en la provincia de Salta.