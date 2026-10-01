Otra función de “Con las manos atadas”

“Con las manos atadas”, la comedia dramática de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon, tendrá una función especial este sábado a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, en el marco de su cuarta temporada.

Se trata de una historia policial en la que una escribana y su secretario son víctimas de un asalto y quedan encerrados, atados espalda con espalda en el archivo de la escribanía. En el lugar más inhóspito el caos original deviene en un planteo intimista de “dos personas solas, dos solitarios” como los describe la autora.