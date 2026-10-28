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¿Otro reality?: Santiago del Moro vuelve a la TV en un inesperado formato

Por Redacción

Después de pasar largas temporadas al frente de “Gran Hermano” y ante la duda del regreso del reality en lo próximo, se conoció que Santiago del Moro volvería a Telefe como conductor de otro famoso programa que ya tuvo su temporada en el canal de Martínez.

Se trata de “Got Talent”, un formato también de reality, pero que funciona como un concurso de talentos. “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes”, expresó Del Moro.

Tras sus declaraciones, Pepe Ochoa brindó más precisiones sobre el ciclo que conducirá: “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”, aseguró.

Luego, también surgió la duda sobre la fecha que el canal tiene pensado para el regreso de la casa más famosa del país. “A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién 2028, no es año que viene”, dijo Santiago Riva Roy.

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