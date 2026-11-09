“Otros mundos”, el spinoff de “Stranger Things” ya tiene fecha de estreno

Netflix anunció que “Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things”, una serie live-action creada por los hermanos Duffer y Kate Trefry. La producción tiene previsto su estreno en 2028.

La serie es una precuela situada en los años 50, que relata los hechos que sucedieron previo a los eventos de “Stranger Things” y la obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow”. Joe Wright, director ganador de premios BAFTA y Globo de Oro, estará a cargo de la dirección de los tres primeros episodios de la nueva serie, cuyo rodaje se llevará a cabo en Nuevo México.