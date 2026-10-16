Otto Soria presenta “Odisea plantae”

El artista Otto Soria inaugurará hoy a las 19 “Odisea plantae”, una exposición individual que invita a reflexionar sobre el vínculo entre las personas y el medio ambiente a través de instalaciones en las que los árboles son protagonistas. La muestra tendrá lugar en Bertuzzi Atelier, en Puerto Madero.

Con curaduría de Rodrigo Alonso y el acompañamiento de Red Solidaria, la propuesta reúne trabajos de dos proyectos anteriores: “Homenaje a los caídos”, realizado en un bosque incendiado de Cafayate, y “De buena madera”, presentado en una carpintería del barrio porteño de La Paternal.

A partir de esas experiencias, Soria construye un recorrido visual que pone en diálogo la destrucción provocada por el fuego con la posibilidad de prolongar la vida de los árboles mediante su transformación en objetos.

“Me planteé unir a los árboles que habían visto truncada su vida a raíz del fuego, con los que continuaron su ciclo de vida transformados en objetos”, explicó el artista, quien busca revalorizar a esos seres vivos que la humanidad, en ocasiones, consigue preservar y, en otras, termina destruyendo.

La exposición podrá visitarse hasta el 29 de octubre, de lunes a viernes, de 12 a 19, en Bertuzzi Atelier, Rosario Vera Peñaloza 450, Puerto Madero. Se solicita avisar previamente al 11 6474-3847.