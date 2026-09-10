Ovacionan en Venecia un documental sobre Borges

Manuscritos repletos de referencias, postales, libros anotados... Un exhaustivo documental lleva a la gran pantalla la vida de Borges a través de innumerables objetos y lugares que marcaron la vida del legendario escritor argentino: “Biografía de Jorge Luis Borges”, dirigida por Mariano Llinás se estrenó en la Mostra de Venecia, y sus cinco horas y media de película recibieron una gran ovación en el Lido.

El proyecto nació como un encargo de una fundación estadounidense que posee una vasta colección de objetos de Borges (1899-1986) para grabar el momento en que un experto analizaba todos esos documentos.

Pero Llinás, autor de “La flor” (2018) y miembro del colectivo cinematográfico El Pampero, vio rápidamente que con ese material se podía ir mucho más allá.

“En ese momento sentí que se podía hacer una biografía”, dice el cineasta argentino. Y aunque al principio sintió “un vértigo absoluto” ante tal aspiración, al final “no hubo miedo, fue más bien adrenalina”.

Entre los documentos que aparecen en el documental figuran numerosos cuadernos. En uno de ellos de mediados de los años 1950, a las páginas manuscritas de Borges le siguen otras escritas por su madre, lo que presupone que el escritor ya no podía anotar y dictaba sus textos. Se había quedado ciego.

Otros manuscritos están repletos de tachaduras, correcciones, añadidos en letra muy pequeña y variantes que Borges agregaba a medida que iba escribiendo.

“Escribe tanteando”, dice en un momento del documental el experto Ernesto Montequín, mirando embelesado estos papeles amarillentos, que manipula con extremo cuidado.

“Lo que más me impresionó, sobre todo de los manuscritos borgianos, es hasta qué punto una hoja de papel puede ser un mapa de la mente de una persona”, afirma Llinás. “Le gustaba la idea del laberinto y construir un laberinto a cada lugar a donde fuera. Uno ve sus páginas y eso está ahí. Su mente funcionaba de esa manera”, remata.