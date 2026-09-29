“Pajarita”: la poética de Arlt toma el Argentino

“Pajarita” se estrenó hace ya varios años y cada tanto vuelve, como volverá ahora a La Plata con varias funciones desde este fin de semana en la sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino. Con dramaturgia y dirección de Guillermo Parodi, se trata de una reescritura contemporánea de “300 millones”, la primera obra de teatro que escribió Roberto Arlt, quien tomó inspiración en algunos elementos de un hecho policial que investigó cuando era reportero del Diario Crítica en 1927.

Estrenada en 1932, “300 millones” se convirtió en un clásico del teatro argentino y, desde entonces, tuvo varios abordajes. Tomando elementos de la poética original, así como algunos personajes, Parodi construyó una mirada actual sobre los deseos, el amor y las formas de exclusión.

“En ‘Pajarita’ se habla de sueños colectivos. Nos preguntamos acerca de los sueños que podemos tener en la Argentina de hoy: el sueño de una distribución justa de la riqueza, del desarrollo de la cultura, del acceso a la salud, de un mercado interno activo, de un poder adquisitivo digno. Quisiéramos que, ante tanta debacle, no nos gane el desgano”, manifestó Parodi en relación a su propuesta que, además, constituye un homenaje al teatro argentino.

Protagonizada por Lorena Szekely y Pablo Mariuzzi, la obra establece un puente entre el universo del autor argentino y el presente. La acción transita entre el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, a partir de la historia de una mujer que imagina otra vida frente a una realidad marcada por la indiferencia.

En la obra de Arlt, una mujer moribunda sueña que hereda 300 millones y puede convertirse en una gran señora. A partir de ese punto de partida, “Pajarita” vuelve sobre aquellos sueños para preguntarse qué permanece y qué cambia con el paso del tiempo.

“Arlt se preguntaba si los pobres tienen derecho a soñar y aquí nosotros contestamos proponiendo un final distinto”, reveló Parodi sobre la diferencia con el texto original.

La pieza cuenta con una destacada trayectoria y recibió dos Premios ACE: Mejor Espectáculo de Teatro Alternativo y Mejor Actor para Pablo Mariuzzi. Además, Mariuzzi obtuvo el Premio Estrella de Mar 2023 a Mejor Actor de Drama. La obra también fue nominada a los Premios ACE por Mejor Dirección y Mejor Actriz de Teatro Alternativo, y recibió nominaciones a los Premios Estrella de Mar y Teatro del Mundo.

El trabajo corporal de actores es de Sofía Ballvé; la asistencia de dirección, de Lucas Soriano; el diseño de vestuario, de Jorgelina Herrero Pons; la escenografía, de Fernando Díaz; el diseño de luces, de Guillermo Parodi y Fernando Díaz; los videos, de Fernando Díaz; y la composición y producción musical, de Juan Pablo Martini.

Las funciones serán los viernes 2 y 9 y los sábados 3 y 10 de octubre, a las 20, en el Tacec del Argentino. Las entradas se pueden reservar a través de Alternativa Teatral.