Pampita contó que va a acampar para poder ver al Sumo Pontífice en Argentina

Serán días inolvidables. La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre miles de fieles que esperan tener la posibilidad de verlo de cerca.

Entre ellos está Pampita, quien ya comenzó a organizarse para participar de la misa que el sumo pontífice celebrará en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la modelo había anticipado durante la peregrinación a Luján su intención de instalarse con una carpa en el Monumento de los Españoles, donde contó que quería compartir la experiencia con algunas de las personas con las que camina todos los años.

Pero, ahora, a pocos días del acontecimiento, confirmó que finalmente pasará la noche en el lugar.

Pampita dijo tener todo listo para la vigilia en el barrio porteño de Palermo, donde acampará 12 horas antes de la misa para conseguir un lugar desde el que pueda seguir la celebración.

La misma tendrá lugar este lunes 9 de noviembre a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en el marco del primer encuentro abierto del papa León con los fieles.

Recordemos que, será la primera vez que un sumo pontífice visite el país en más de 39 años.

La modelo reveló cómo se prepara para el encuentro: “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, confirmó.

Por último, explicó que preparará comida, bebidas, entre otras cosas, para poder pasar la noche sin problemas: “El tema del baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, aseguró.