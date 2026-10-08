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Pampita le respondió al periodista que la acusó de haber hecho “trampa” en la peregrinación a Luján

Por Redacción

En la tele, Pampita volvió a hablar sobre su peregrinación a Luján después de que el periodista Ignacio Ortelli pusiera en duda que hubiera realizado el recorrido completo a pie desde Liniers.

“Bueno, aprovecho este momento para invitar a Nacho a que camine el año que viene conmigo. Porque me parece que no puede perderse esta experiencia y vivirla en carne propia”, lanzó en diálogo con LAM. 

Así, lejos de esquivar el comentario, redobló la apuesta y, con un poco de ironía, hasta deseó que las condiciones climáticas fueran tan exigentes como en esta oportunidad: “Ruego a Dios que llueva durante horas, que caiga el cielo, como fue en esta oportunidad, que nos dé el placer de vivirla así, épicamente, juntos. Así que está invitadísimo, queda pendiente y espero que me dé una respuesta”.

Durante la entrevista, también relató algunas de las situaciones que atravesó en sus distintas peregrinaciones: “Me he quedado acalambrada en un remis y me ha tenido que alzar upita el remisero. De todo, porque después se enfría el músculo y, obviamente, te duele todo”.

“No creo que se mida qué tan fiel sos o qué tan buen peregrino sos según cuántos kilómetros camines. Porque cada uno camina lo que puede. Lo que quiere. Y todo es válido”, analizó.

Y agregó: “Por eso hay tantas salidas diferentes. No es una maratón necesariamente como para juzgar quién camina cuántos kilómetros”.

Pampita explicó que suele transmitirles ese mismo mensaje a quienes tienen ganas de peregrinar y temen no completar el recorrido: “Siempre le digo ‘hacé lo que vos puedas, hasta donde tu cuerpo te diga cuál es mi límite’”, cerró sobre el tema. 

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