Pampita, separada: “Ella es muy intensa”

Pampita volvió a estar en boca de todos luego de que se conociera su nueva ruptura con Martín Pepa, con quien ya había atravesado una crisis que derivó en un corte y posterior retorno.

Fue Yanina Latorre en “SQP” quien contó que Pepa habría tomado la decisión, motivado por los problemas que habían mantenido en el pasado y no pudieron resolver. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita”, dijo la conductora.

“Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor, está todo bien, sobre todo ella está bien, que es lo mismo que pasó la última vez que después lo convenció. Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él porque falta poco ya”, agregó Latorre, quien además contó que la ruptura se habría dado 15 días atrás.

Yanina contó que logró hablar con allegados a la modelo y el polista, quienes habrían confirmado la información sobre el presente de la pareja. “Hablé con mucha gente allegada de los dos y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable”, sumó picante.

Por su parte, Pía Shaw agregó: “Carolina tenía todo planeado. Se iban a Miami y después a Punta del Este. Me contó sus vacaciones y me dijo: ‘por suerte, la llevamos muy bien’”.