Pampita y Pepa, abrazaditos para negar las versiones

Pampita y Martín Pepa están juntos: tras semanas de versiones sobre una posible ruptura, los dos reaparecieron y posaron cómodos para la postal de la reconciliación este fin de semana, cuando acudieron a los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo.

Fue, claramente, toda una puesta en escena para que quede registrada la reconciliación: no se escondieron sino que, al contrario, se sentaron en un palco a la vista de todos y se mostraron muy cerquita, abrazados y mimosos.

Todo parecía armado para negar las versiones que corrieron hace unas semanas, cuando Yanina Latorre contó que Pepa había decidido cortar el vínculo, entre los temas de distancia, las diferentes expectativas sobre el futuro y cierta intensidad de ella.