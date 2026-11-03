Pantera Rosa: el impactante look de Wanda Nara para viajar a Uruguay en jet privado

Wanda Nara viajó a Uruguay para asistir al estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagonizó, y compartió imágenes del estilismo que eligió para trasladarse en jet privado.

Allí, la base del look fue un conjunto de tres tiras y de dos piezas, con una combinación degradada de tonos rosas y blancos. Wanda lo acompañó con una remera blanca y zapatos de taco fino en color crema, que rompieron con la estética informal del conjunto y lograron darle un acabado más sofisticado.

No obstante, el accesorio que se llevó todas las miradas fue una cartera Birkin de Hermès en fucsia, a tono con la paleta del estilismo.

El modelo, uno de los más reconocibles de la firma francesa, reforzó el costado lujoso de un outfit que tuvo al rosa como hilo conductor.

Para terminar, la conductora mostró un equipaje compuesto por un carry-on de Louis Vuitton con el clásico monograma marrón y una tote bag de Christian Dior con el estampado característico de la marca en tonos neutros.

También dejó ver su notebook decorada con calcomanías de Hello Kitty, que contrastó con la presencia de los accesorios de lujo.