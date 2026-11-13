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Tenía 68 años

Paolo, el rockero: adiós a un personaje inolvidable de la tevé y el cine nacional

Por Redacción

Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo conocido por su personaje “Paolo el rockero” y recordado como un emblema del humor argentino en la década del ochenta y de los noventa, murió a los 68 años tras pasar varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde luchaba contra un cuadro de pulmonía y afecciones de salud.

Jorge Montejo saltó a la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su clásico programa de televisión “Badía & Cía”. Allí brilló con su personaje de “Paolo el rockero”, un fiel retrato de la cultura hippie en los años setenta. También participó en ciclos televisivos como “VideoMatch”.

Su gran éxito en televisión lo llevó al cine, como uno de los personajes recurrentes de la exitosa saga “Brigada Zeta”, la versión argentina y humorista de “Brigada A”, y en varias películas de Bañeros.

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