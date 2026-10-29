Para agendar: “El lago de los cisnes” vuelve a presentarse en el Argentino

La temporada artística 2026 del Teatro Argentino continuará con el ballet “El lago de los cisnes”, con música de Piotr Ilich Chaikovski y adaptación coreográfica de Sabrina Streiff (basada en originales de Marius Petipa y Lev Ivanov). El estreno será el domingo 22 de noviembre, a las 18, en la sala Ginastera y habrá nuevas funciones el miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, a las 20.00, y el domingo 29, a las 18.00.

Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 22, 25 y 26 de noviembre se podrán obtener a partir del viernes 20, y para las funciones del 27, 28 y 29, desde el jueves 26, siempre a partir de las 12 y a través de la página web del Teatro Argentino.

Participarán el Ballet Estable, que dirige María Fernanda Bianchi, y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Carlos Calleja (22, 28 y 29) y Carlos David Jaimes (25, 26 y 27).