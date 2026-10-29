Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Para agendar: “El lago de los cisnes” vuelve a presentarse en el Argentino

Por Redacción

La temporada artística 2026 del Teatro Argentino continuará con el ballet “El lago de los cisnes”, con música de Piotr Ilich Chaikovski y adaptación coreográfica de Sabrina Streiff (basada en originales de Marius Petipa y Lev Ivanov). El estreno será el domingo 22 de noviembre, a las 18, en la sala Ginastera y habrá nuevas funciones el miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, a las 20.00, y el domingo 29, a las 18.00.

Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 22, 25 y 26 de noviembre se podrán obtener a partir del viernes 20, y para las funciones del 27, 28 y 29, desde el jueves 26, siempre a partir de las 12 y a través de la página web del Teatro Argentino.

Participarán el Ballet Estable, que dirige María Fernanda Bianchi, y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Carlos Calleja (22, 28 y 29) y Carlos David Jaimes (25, 26 y 27).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?