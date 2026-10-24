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“Me dolió la aprobación de Emanuel”, dijo

Para Prandi, Mateyko fue machista y apuntó a su ex

Prandi cerró la puerta a una reconciliación: “es irreversible”

Por Redacción

Julieta Prandi volvió de Brasil y, para sorpresa de muchos, habló clara y concisa sobre su polémica separación de Emanuel Ortega. Además de decir que la decisión es “irreversible”, apuntó contra Mateyko por su posteo y por la “aprobación” de su ahora ex.

Consultada por el posteo del conductor, aseguró: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de, pobre, la familia Gustavo Yankelevich, con el drama que vivieron”, dijo la modelo en diálogo con América, y sumó: “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”. Se refirió también al “me gusta” de su todavía marido: “Me dolió la aprobación de Emanuel también a ese posteo. Pero, bueno, elecciones, decisiones”.

Sobre los motivos de su separación, fue clara: “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar. Después de todo lo que viví quería total sinceridad”.

Dijo además que “no esperaba” este desenlace porque estaban bien. “Me casé enamorada. Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté. Es irreversible”, dijo.

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