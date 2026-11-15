“Parece una fiesta de 15”: Mercedes Ninci criticó la organización de la visita del papa León XIV en Perú

La visita del Papa León XIV a América Latina se vio afectada por un inesperado conflicto mediático. La periodista Mercedes Ninci quedó en el centro de la polémica en las redes sociales luego de realizar una serie de comentarios durante su cobertura en Perú que no cayeron para nada bien en el país limítrofe.

El malestar se originó cuando la cronista grabó un video mostrando los preparativos y el desayuno destinado a la cobertura del evento papal, emitiendo expresiones que rápidamente fueron calificadas como despectivas por los usuarios locales.

En la grabación que desató la controversia, se escucha a Ninci criticar con dureza la logística del lugar: “Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada, así que el Vaticano mandó a pedir el desayuno. No es una fiesta de 15, no es un casamiento, es el desayuno”.

El fragmento audiovisual fue difundido a través de la cuenta de X de Radio Mitre, lo que provocó una viralización inmediata y una ola de reacciones en las redes sociales. Numerosos usuarios peruanos expresaron su indignación ante las formas y el tono de la periodista, interpretando sus palabras como un desdén hacia la organización del evento.

A pesar del fuerte cruce digital y la molestia generalizada en Perú por las críticas a los preparativos, la agenda oficial del Papa León XIV sigue su curso tal lo previsto. Una multitud de fieles continúa acercándose con gran emoción para compartir diferentes actividades con el Sumo Pontífice que mañana viajará hacia el Vaticano.