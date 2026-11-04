Particular historia: Pedro Rosemblat sorprendió al revelar los motivos de la elección del traje que usó para su casamiento con Lali Espósito

Fue la boda esperada del año. El fin de semana, Pedro Rosemblat y Lali Espósito dieron el sí en una ceremonia reservada sólo para su núcleo más íntimo.

Para poder sostener la privacidad que tanto buscaron, prohibieron el uso de celulares a los invitados y al día siguiente, fueron los novios los que se ocuparon de compartir unas pocas fotos oficiales para satisfacer la curiosidad general.

Y entonces, aparece un pequeño detalle.

Ahí se vio que Pedro había elegido un traje color beige, de corte cruzado y estilo oversize que muchos criticaron. Pero él, lejos de poner el foco en los malos comentarios, eligió contarle a todos, la historia que había detrás de su look.

"Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati. Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca: se llama Carbone", empezó Pedro en sus historias en las redes.

Sobre el final, fue directo a las críticas negativas con palabras que resumen todo: "No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: "¡Ya hermano, mirá lo que es esto". No es un traje, es un Carbone. Las medias me las compró mi mamá".

Así, cerró de manera definitiva cualquier espacio para opinión negativa.