Paso a paso, el rating en TV: qué programa lideró la noche del martes

El rating en la tele está que arde. El reality culinario MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, concentró la mayor cantidad de encendidos durante la noche del martes con su gala de eliminación.

De acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, el ciclo de Telefe logró picos de 12.5 puntos de rating alrededor de las 11:30 de la noche y se consagró como lo más visto de la televisión abierta argentina.

El ciclo de cocina de Telefe se mantuvo con un piso sostenido de 11.5 puntos, que solo fue subiendo durante el transcurso del mismo. De esta forma, superó con amplia diferencia al resto de los canales de aire.

Por su parte, el late night de Mario Pergolini, Otro día perdido de El Trece midió 5.3 puntos. El tercer lugar se lo llevó El Nueve con 1.1 puntos, mientras que América TV con Pasó en América registró solo 0.3 puntos.

Para terminar, el programa que conduce Wanda Nara fue el más visto en la franja horaria nocturna, lo que quedó demostrado en pantalla cuando Telefe compartió los datos de Ibope.

El mismo reveló que poco más de 2.700.000 personas miraban MasterChef Celebrity a las 23:05, momento en el que comenzaron las devoluciones del jurado.