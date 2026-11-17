Pattinson. Robert Pattinson. El actor de “Crepúsculo” y “Batman” es el nuevo James Bond. Durante meses, adivinar quién heredaría la licencia para matar de Daniel Craig fue el deporte favorito de Hollywood, con listas de candidatos, rumores y quinielas para todos los gustos. En las últimas horas, con el anuncio ya inminente, la expectativa había trepado al máximo. Este lunes se terminó el suspenso, con el anuncio de Amazon MGM Studios.

La novela venía de lejos. Desde que Craig colgó el esmoquin con “Sin tiempo para morir” (2021), por las quinielas desfilaron Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hardy, Jacob Elordi, Harris Dickinson y Aaron Taylor-Johnson, que durante un tiempo pareció tener el traje a medida. En mayo, Amazon MGM admitió oficialmente que la búsqueda estaba en marcha, y a fines de octubre arrancaron las pruebas de cámara de los finalistas. La lista corta tenía nombres propios: el escocés Jack Lowden, de “Slow Horses”, por quien hacía fuerza su compañero Gary Oldman; Callum Turner, bendecido por el mismísimo Pierce Brosnan, y Josh O’Connor, el príncipe Carlos de “The Crown”.

Pattinson se metió en la carrera tarde y por la puerta de servicio, como corresponde a un espía: según The Hollywood Reporter, se probó en Londres el fin de semana del 24 de octubre, entre jornadas de rodaje de la secuela de “Batman”. El 6 de noviembre, Variety reveló que también había pasado por el casting Nicholas Hoult, el Lex Luthor de “Superman”, y que el estudio había conversado con Harry Styles y Theo James. Para el fin de semana, el mercado de predicciones Kalshi ya le daba un 52% de chances. No era un nombre nuevo en la conversación: en 2019, Danny Boyle, que estuvo a punto de dirigir “Sin tiempo para morir”, ya había sugerido probarlo como 007. Y hace catorce años, el propio Pattinson había dicho que convertir a Bond en un muchacho “cheto” sería ridículo. A los 40, ese peligro ya no corre.

La franquicia lo comunicó con la sequedad de un informe del MI6. “Identidad confirmada”, publicó en X, junto a un video en el que el actor aparece empuñando un arma y enfundado en el elegante traje negro de rigor. En el sitio oficial 007.com, el estudio habló del “inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine”. El elegido no escatimó entusiasmo: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el mayor honor de mi vida”, dijo, y agregó: “Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”.

Lo que viene

Lo de la nueva era no es puro marketing. Será la primera película desde que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los productores históricos de la saga, se retiraron y Amazon, tras comprar MGM, tomó el control creativo. Bond seguirá al servicio secreto de Su Majestad, pero ahora también al de Amazon. Y detrás de cámara estará el canadiense Denis Villeneuve, el de “Dune”, con guion de Steven Knight y estreno previsto para 2028.

Pattinson se suma a un club tan exclusivo que no alcanza para armar un equipo de fútbol: antes que él, el esmoquin lo vistieron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig. Él es el séptimo.

Entre los analistas, Variety entendió la jugada: “Desde el punto de vista de Amazon MGM, no es difícil de entender por qué Pattinson era la opción más clara”, escribió la revista, que lo definió como “la estrella de cine más solicitada de 2026”. Shawn Robbins, fundador de la consultora Box Office Theory, fue más allá y habló de una “nueva era de 007 como un puente entre el creciente público de la Generación Z y las generaciones que acompañaron a James Bond a través de 64 años”, es decir, desde aquel “El satánico Dr. No” de 1962.

En las redes, el posteo oficial superó en pocas horas los 900.000 “me gusta” y los 26 millones de visualizaciones, y los memes llegaron agitados y revueltos: que ahora es Batman y Bond al mismo tiempo, que la escena de “Tenet” ya era una audición encubierta, que “Crepúsculo” lo había anticipado con una escena en la que se nombra a Bond y la cámara corta a Edward Cullen, y hasta que llegó el primer 007 de la Generación Z, en alusión a una entrevista en la que Pattinson, nacido en 1986, juró pertenecer a esa camada.

Pero no todos brindaron. Piers Morgan lo despachó en dos palabras: “Mala decisión”. Y sostuvo que había que apostar por un desconocido. No es un capricho: Connery, Lazenby, Dalton y Craig eran caras poco conocidas cuando recibieron la licencia. En Reddit lo tildaron de “casting muy seguro” y hubo quien, ante semejante acumulación de franquicias, invocó “la codicia de la que habla la Biblia”. Para los apurados, el profesor Christopher Hogg, de la Universidad de Westminster, dejó un recordatorio: a Craig también le llovieron palos al principio. Y terminó siendo, para muchos, el mejor Bond desde Connery.

Sólo se vive dos veces

Nacido en Londres el 13 de mayo de 1986, Pattinson arrancó en el teatro aficionado y asomó la cabeza como Cedric Diggory en “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005). Pero su primera vida de estrella, la que lo convirtió en ídolo adolescente y en carne de revista del corazón por su romance con Kristen Stewart, llegó con los colmillos de “Crepúsculo” (2008). La saga vampírica recaudó más de 1.500 millones de dólares y su caché subió en consecuencia: de 2 millones por la primera entrega a 12,5 millones, más un 7,5% de las entradas, por las dos últimas.

Tras algunas comedias románticas como “Recuérdame” (2010) y “Agua para elefantes” (2011), llegó la segunda vida. En 2012 pegó un volantazo y desembarcó en Cannes de la mano de David Cronenberg con “Cosmópolis”, que competía por la Palma de Oro, como un joven millonario con la temperatura emocional de un martini helado, perdido en una Nueva York en pleno caos. El director lo definió como “extremadamente inventivo”. Siguieron “Z. La ciudad perdida”, de James Gray; “Reina del desierto”, de Werner Herzog, donde fue Lawrence de Arabia, y “Life”, de Anton Corbijn, en la piel del fotógrafo que ayudó a convertir en leyenda a James Dean.

La vuelta a los tanques llegó en 2020 con “Tenet”, de Christopher Nolan, donde ya hizo de agente secreto. Después se calzó la capa de “Batman” (2022) para Matt Reeves y compartió cartel con Jennifer Lawrence en “Mátate, amor” (2025), que también pasó por Cannes. Y 2026 fue directamente su año: elogios como Antínoo en “La Odisea”, otra vez con Nolan, el thriller “Primetime”, de Lance Oppenheim, y la comedia “El drama”, junto a Zendaya.

Fuera del set, mientras tanto, es imagen de Dior, toca la guitarra y el piano desde los cuatro años (”la música es mi plan de respaldo si la actuación fracasa”, bromea) y, escarmentado por el acoso mediático de los años de “Crepúsculo”, cuida su vida privada con celo de agente encubierto. Desde 2018 está en pareja con la actriz Suki Waterhouse, con quien tiene una hija.

Durante meses se barajaron una decena de nombres: Pattinson entró por la puerta de servicio