“Pedir perdón”: el descargo del cantante de Ke Personaje tras su detención

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”, escribió Emanuel Noir luego de ser detenido por agredir a un policía en la puerta de un casino de Concepción del Uruguay.

El cantante de Ke Personajes difundió un comunicado en sus redes sociales y aseguró: “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia”, señaló.

“Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, agregó.

El episodio tuvo lugar el sábado, cuando Noir intentó ingresar a un casino que ya había cerrado cuando el agente que cumplía tareas de seguridad le impidió el acceso y sufrió lesiones en el rostro.

“No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido”, cerró.