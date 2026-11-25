Todo empezó con calor, en la circunvalación de Santa Fe, camino al FICER. María Alché y Benjamín Naishtat viajaban a dar un taller y leían en voz alta las cartas que se escribieron Alicia Eguren y John William Cooke cuando ambos estaban presos, en distintos penales, después del golpe de 1955. Quedaron embrujados, dicen, por una prosa en la que, como explica Naishtat, "la palabra amorosa y la palabra política se confunden, o más bien crean un registro donde ambas cosas quedan amalgamadas". De ese viaje salió la idea de un melodrama de época sobre los dos amantes presos, pero la investigación los llevó hasta Pedro Catella, el hijo de Alicia, a quien Cooke crió casi como a un hijo propio y que vive desde hace décadas en México. "Pedro nos conquistó", resume el director. Y la película fue otra.

"Pedro en el país", que abrió la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián y tuvo su estreno latinoamericano en el FIC.UBA, está armada como un díptico: de un lado, las cartas, en las voces de Lucía Arduriz y Mariano Llinás; del otro, el relato de Catella, testigo privilegiado de una época que va de la resistencia peronista al Che, del Cordobazo a la Triple A, y que se cerró con su madre secuestrada en enero de 1977 y vista en la ESMA. Detrás de cámara está una pareja que lo es también en la vida: ella, la actriz de "La niña santa" y directora de "Familia sumergida"; él, el realizador de "Historia del miedo" y "Rojo"; juntos, la dupla que firmó "Puan". No aparecen en pantalla y usan poco archivo, aunque no por falta de imágenes: "Desde el vamos la hipótesis fue que las imágenes se formaran en la cabeza del espectador. En la potencia de esa oratoria", dice Naishtat, que este año estuvo por partida doble en San Sebastián, porque también compitió en la sección oficial con "Glaxo".

Lejos de buscar la incomodidad, la película propone, en palabras de su director, que el espectador se sienta "como si participase de un largo café con un personaje afable, a pesar de que los temas conversados a veces son duros, o espinosos". A ese café están invitados ahora los platenses: "Pedro en el país" forma parte de la Competencia Oficial Latinoamericana de Largometrajes de la 21ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (Fesaalp): se proyecta este miércoles a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha.

-¿Qué tenían esas cartas que los dejó embrujados?

- En esencia, la mayor potencia de la correspondencia Cooke-Eguren es el alto voltaje de su prosa. Las cosas que se cuentan uno a otro desde sus respectivas prisiones son fascinantes. Pero lo particular es cómo se lo cuentan. Son personas brillantes haciendo un uso del lenguaje que es poco común, donde la palabra amorosa y la palabra política se confunden, o más bien crean un registro donde ambas cosas quedan amalgamadas y que tiene una vitalidad absolutamente contagiosa.

- A partir de las cartas se armó una película que tiene a Pedro como narrador. Y describe muy bien, tiene humor, ironía. Y termina siendo clave, creo, para que una película que se construye sobre una voz y un archivo funcione. ¿Tenían noción de que Pedro tenía ese don? ¿Cómo llegaron a él?

- Nos acercamos a Pedro Catella tras saber de su existencia por el libro "Alicia en el país", la fantástica biografía de Alicia Eguren que hizo Miguel Mazzeo. A priori lo contactamos para entrevistarlo con miras a bocetar una ficción sobre Cooke y Alicia. Pero al conocerlo y escucharlo, apareció esta otra idea, y se impuso.

- Encontraron una vida de película que atraviesa nuestra historia. Y Pedro cuenta cosas que parecen de novela: a los nueve años llevaba documentos de la resistencia escondidos en la corbata rumbo a Chile, y a los 17 ya era un tirador de élite. ¿Cómo se trabaja con un testimonio así? ¿Les importaba corroborar, o les interesaba más la memoria que el dato?

- La película no tiene vocación de documento historiográfico en el sentido estricto, y creemos que en ese sentido es honesta. Es un testimonio. Dicho eso, gran parte de las cosas que cuenta Pedro están volcadas en el trabajo de Miguel Mazzeo, quien ha publicado libros sobre Cooke y sobre Alicia y que como historiador ha documentado y corroborado como corresponde a un trabajo científico.

- Es su película, pero también de John y de Alicia, que es una historia poco conocida. Poeta, militante, cercana al Che al punto de llegar a ser una de sus lugartenientes, secuestrada en 1977 y vista en la ESMA. ¿Por qué creen que Alicia quedó a la sombra de Cooke?

- Porque se trata de una mujer, primero. Porque además se atrevió a cuestionar cuestiones fundamentales dentro del peronismo, que como movimiento político tiene por característica la verticalidad estricta y donde a veces la lealtad y la obsecuencia se confunden de formas curiosas. Y esencialmente porque tanto su legado como el de John William Cooke no han tenido herederos políticos.

- Es el primer documental que dirigen. ¿Esta película siempre iba a ser un documental?

- En un primer momento realmente tuvimos el impulso de imaginar una ficción, una suerte de melodrama sobre Alicia y John, sus respectivas prisiones, su reencuentro. Pero Pedro nos conquistó. Y además, como sabemos, producir una ficción lleva años, es un camino interminable y bastante martiriológico, y tuvimos el deseo de hacer algo para el ahora.

- Es un documental conciso, austero, además, y ustedes no aparecen en pantalla. ¿Fueron decisiones de entrada, o algo que impuso la escasez del material de archivo?

- No hay escasez de material de archivo. Podría haber muchas formas de imaginar el uso del archivo para el testimonio de Pedro. Pero desde el vamos la hipótesis fue que las imágenes se formaran en la cabeza del espectador. En la potencia de esa oratoria. Fue una gran influencia el fantástico documental "East of Paradise", de Lech Kowalski, uno de los mejores documentales que existen.

- También pensaba en esa austeridad del documental. Hablaron de una película hecha "con urgencia e intuición". ¿La forma también tuvo que ver con eso? ¿Tuvo que ver también quizás con la forma de producción, los recursos con que contaron?

- La produjimos nosotros, con nuestros magros recursos, y en el camino algunos amigos aportaron lo que pudieron. Pero no nos sentimos condicionados por la falta de recursos. No necesitábamos más de lo que teníamos, porque habíamos encontrado un personaje increíble. La forma la fuimos encontrando, primero junto a Marcelo Lavintman, nuestro director de fotografía, quien tuvo la intuición de dejar entrar la penumbra como un recurso válido, algo a lo que no muchos fotógrafos se animan, y así construir un relato anclado en el arco de un día. Y también junto a Nubia Campos Vieira, nuestra montajista, que tuvo paciencia infinita para bucear entre las más de veinte horas de material hasta encontrar la cadencia, el ritmo y el orden para esa entrevista.

- Me interesa preguntarles de esa urgencia. Vienen de “Puan”, María viene de “Nuestra tierra”, vos de “Glaxo”. ¿Cuánto puede intervenir el cine en la realidad?

- Probablemente no intervenga en la realidad de todo el mundo, pero sí interviene bastante en la de quienes miramos y nos dejamos atravesar por las películas. No solo la interviene: la performa, la aumenta y la potencia, más o menos como si fuera proteína.

-¿Qué significa mostrar esta película en la Argentina de 2026?

- Tal vez sea oportuno traer estos personajes a cuento en un momento en el que gobierna la extrema derecha.

- La película cuenta un período de la historia que todavía divide, genera debates. Y Pedro no es un testigo cómodo: hay dolor, bronca. Además, algunas de sus declaraciones son fuertes, pueden generar tensión. ¿Discutieron con Pedro? ¿Cómo eligieron qué dejar y qué no? ¿Querían una película que generara también cierta incomodidad?

- Esencialmente elegimos privilegiar el material que habla de la historia familiar de Pedro, intentando siempre narrar lo histórico a través de la perspectiva de su experiencia de vida. No buscamos incomodidad; muy por el contrario, la puesta en escena busca que el espectador se sienta cómodo, como si participase de un largo café con un personaje afable, a pesar de que los temas conversados a veces son duros, o espinosos.

- A la vez: leía en Página/12 que en una función Pedro tomó el micrófono y dijo “estamos derrotados, pero…” y siguió con un discurso de resistencia. ¿Hay esperanza todavía, hay ahí también una continuidad con Puan (aunque deben haber sido proyectos muy distintos en términos de producción, seguramente)?

- Puede haber una continuidad con "Puan" en cuanto a ciertas curiosidades, a la obsesión por dar cuenta de ciertas tradiciones que hacen a nuestra identidad particular.

- Hoy en la cúpula el INCAA hay toda una postura que rechaza películas de temática política, y que dice que el público no las quiere ver. ¿La película es también una respuesta a esa situación?

- La película no es una respuesta a nada; es, más bien, una pregunta por una generación perdida, la de los años 60, mucho menos pensada e idealizada que la de los 70. En cuanto al Incaa, el problema sigue siendo el incumplimiento de la Ley de Cine y el horizonte de caducidad de los fondos. Debemos construir un consenso social y una mayoría legislativa para preservar la industria audiovisual en particular y las políticas culturales en general.