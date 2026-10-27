“Películas espantosas”: Rocío Robles y el picante palito que le tiró a Adrián Suar

Rocío Robles es modelo, actriz, periodista deportiva, influencer y, también, participante de “MasterChef Celebrity”, además de novia de Adrián Suar. Su participación en el programa de cocina de Telefé había hecho ruido, en tanto, está en pareja con el gerente artístico de la competencia, eltrece. Sin embargo, la joven avanza a paso firme en el certamen.

En este marco, y en un programa de streaming satélite del reality conducido por Wanda Nara, Rocío contó que obliga a su novio a mirar el programa como una devolución de gentilezas.

“Él está obligado a mirar. Yo lo acompañé en todos sus proyectos, él tiene que ver los míos. Me ha hecho ver películas espantosas, y las he mirado hasta el final”, dijo, entre risas. No se sabe si las películas espantosas eran las que ha protagonizado Suar u otras...

También dijo que el Chueco “se beneficia” porque le cocina todo lo que aprende en el certamen.