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Peretti y Darín estrenan “Lo dejamos acá” en San Sebastián

Por Redacción

La película argentina “Lo dejamos acá”, protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti y dirigida por Hernán Goldfrid, tendrá su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de su estreno comercial, el 16 de octubre en Netflix.

El filme reúne a Darín y Peretti en una historia centrada en la relación entre un terapeuta y uno de sus pacientes, que comienza a tomar caminos inesperados cuando los límites profesionales empiezan a desdibujarse.

Según la sinopsis oficial, un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Sin embargo, su nueva manera de trabajar parece funcionar hasta la llegada a su consultorio de un escritor atravesado por un bloqueo creativo.

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