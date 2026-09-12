Pergolini presentó su nuevo proyecto de entretenimiento

Mario Pergolini presentó Zquizo, una nueva compañía que busca combinar música, tecnología, medios y espectáculos para acompañar los cambios en la forma de consumir entretenimiento. Pergolini explicó que la iniciativa nació de los aprendizajes acumulados durante los casi 15 años de Vorterix y de su mirada sobre la transformación de los medios. “Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido”, sostuvo.

Zquizo apunta a trabajar junto a artistas, managers, sellos y productoras sin necesidad de concentrar todas las áreas de una carrera. La compañía podrá intervenir en campañas, contenidos, tecnología y diferentes experiencias según las necesidades de cada proyecto. El proyecto también incluye videojuegos, inteligencia artificial, radio y podcasts.