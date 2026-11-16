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Emotiva ceremonia

Phil Collins lloró y los Oasis ni fueron a su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Por Redacción

Phil Collins pronunció un discurso de aceptación entre lágrimas y recibió un electrizante homenaje de Cynthia Erivo en su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, que incluyó además la inducción del fallecido Luther Vandross, el Billy Idol, Wu-Tang Clan, Queen Latifah, Oasis, MC Lyte, Sade, Joy Division/New Order, Iron Maiden y el productor Rick Rubin.

Oasis, el más joven de los incorporados, dio la nota, como siempre: no se presentó. El guitarrista Noel Gallagher estaba tocando en un concierto en su país, en Gran Bretaña, y su hermano menor, Liam Gallagher, simplemente no quiso venir.

“¿A alguien le sorprende que no se hayan presentado?”, preguntó el actor y superfán de Oasis Bob Odenkirk, quien los incorporó. “Habría sido fuera de personaje si lo hubieran hecho. Me habría preocupado”. Como homenaje, Stephen Wilson Jr. ofreció una versión acústica de su mayor éxito, “Wonderwall”.

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