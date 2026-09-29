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Solicitaron la prisión preventiva para el cantante Callejero Fino por riesgo de fuga

Por Redacción

El fiscal Cosme Irribarren pidió la prisión preventiva contra Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, en la causa en la que se encuentra detenido desde hace un mes por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Fuentes del caso confirmaron que el fiscal solicitó que el artista sea procesado con prisión preventiva, lo que motiva a que continúe tras las rejas. La decisión abarcada es por riesgo de fuga.

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y un familiar que iba de acompañante.

En lo que va de la causa, Alvarenga ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su ex manager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

Con la información corroborada luego de la denuncia del músico, a mediados de septiembre se ordenó la detención del sujeto por el delito de amenazas coactivas.

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