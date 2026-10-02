Pimpinela: “Nuestras canciones son pequeñas peliculitas”

Hay algo de telenovela en cada canción de Pimpinela: una pareja enfrentada, un conflicto, un giro, un desenlace. No es casual. Cuando Joaquín y Lucía Galán empezaron, a comienzos de los 80, buscaban un formato que pudiera contener la vocación de Lucía como actriz y la de Joaquín como compositor: eso es Pimpinela, parte canción romántica, parte teatro, todo tormenta de amor.

“Queríamos dejar de ser hermanos y llevar a la gente a un espacio lúdico, que dejaran de vernos como Lucía y Joaquín, hermanos, y se vieran reflejados, como si fuéramos un espejo”, recuerda Joaquín en diálogo con EL DIA, aunque acepta que “no te puedo decir que fue algo hecho a propósito: surgió así, quedó como un sello nuestro y sigue surgiendo así”.

El resultado son canciones que funcionan como obras en miniatura. “Cuatro minutos, con un principio, un desarrollo, un clímax y un final”, enumera. “Es difícil que cantemos una canción genérica, que hable solamente de ‘te quiero, me querés’”. Y son historias reales, o están basadas en historias reales, tira: “Todas se refieren a un momento puntual de algo que le pasó a alguien”. El 80 por ciento de ese repertorio nace de historias reales, algunas autobiográficas. “Son como pequeñas peliculitas en la vida de dos personas. El público es el espectador de una historia que puede ser la suya”.

Cinco décadas de noticias

Esa lógica escénica llega este sábado al Hipódromo de La Plata, que estrena para la ocasión una nueva disposición con el público sentado. “Noticias del Amor”, distinguido con dos Premios Estrella de Mar al Mejor Recital y con el de Oro 2026, propone a los hermanos como presentadores de un noticiero que repasa cómo fue el amor en las últimas cinco décadas. “Contamos cómo era la relación de pareja en los sesenta, los setenta, los ochenta, los noventa y el nuevo milenio”, detalla Joaquín.

Son más de dos horas con seis músicos, cuatro bailarines, coros y pantallas. “Es un show muy moderno, muy teatral, pero también muy impactante musicalmente”, resume. Y es, además, una despedida: después de dos años de gira, el ciclo se cierra con La Plata y con las dos fechas en el Movistar Arena de la semana siguiente.

¿Qué noticias trae hoy el amor que no traía en los 80? “Son distintas. La relación de pareja, sea cual fuera el sexo, fue cambiando mucho. Hay mucho más individualismo, se piensa mucho más en la realización personal de cada uno. Y la situación económica influye en la consolidación de la pareja, en los proyectos de casarse o de tener un hijo”, analiza. Pero no pierde la fe: “El amor siempre existió y siempre existirá, gracias a Dios. Eso sí, son tiempos difíciles para el amor”.

-El amor cambió, pero sus canciones se siguen cantando. ¿Cómo se explica?

-Una canción romántica siempre te transporta a algún momento de tu vida, de una relación. Nuestras canciones reflejan el lado A y el lado B del amor: el encuentro, el desencuentro, la pelea, la reconciliación. En los 80 y los 90 reflejamos la lucha de la mujer por hacerse oír en un mundo absolutamente machista, no solo en la Argentina sino en toda América Latina y en España. Y seguimos cantando a la realidad: “Traición” habla de la relación entre dos hombres. Componemos mirando a la gente, no imaginando cosas.

-Podrían vivir de los clásicos. ¿Por qué seguir componiendo y además componer canciones que, por ejemplo, exploren una relación entre hombres?

-Porque así fuimos siempre. Para mí componer no es completar un álbum: es una vocación, como para Lucía la actuación. Nos parece mágico que chicos de 20 años se enganchen con historias que compusimos hace 40, pero también nos entusiasma identificar a las nuevas generaciones. Ese fue siempre nuestro sueño: trascender con un estilo distinto al de los demás. Ni mejor ni peor, pero distinto.

-Hoy la canción de amor se corrió al reguetón y al trap, a veces con letras muy fuertes. ¿Escuchan esa música?

-Es inevitable, y como profesionales nos interesa: alguna vez alguien escuchó la nuestra, cuando hace 40 años les parecía tan rara. Hay cosas que nos gustan y otras no, códigos que nos cuesta entender. Pero no vamos a desaprobar algo que aprueba tanta gente en tantos países. Algunas cosas van a trascender y otras serán una moda.

-¿Dónde está la frontera entre una moda y un artista?

-Para mí son diez años. Si después de diez años seguís convocando, si la gente se compra una entrada, se cambia en su casa y hace una fila para verte, te dan el diploma de artista. Esa es la prueba de fuego para dejar de ser algo momentáneo y convalidarte como algo que deja una huella.