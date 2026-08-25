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Pole position: la foto de Franco Colapinto y Maia Reficco juntos en Europa

Por Redacción

La vida amorosa del joven piloto argentino de F1 Franco Colapinto volvió a tomar relevancia luego de que se filtraran imágenes suyas con una mujer misteriosa, que luego se reveló que era la actriz Maia Reficco, quien fue su pareja durante meses.

Así, la pareja se habría reconciliado. 

Las imágenes que circulan por las redes vuelven a poner el foco sobre ellos y cierran de una vez por todas los rumores sobre una supuesta separación que habría ocurrido a principios de julio.

Entonces, se compartió la foto de la pareja en la pantalla chica y se dio a conocer detalles exclusivos sobre el impasse en la relación. En ella, se los ve a los dos abrazados, caminando por la calle. 

"Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos", se comentó sobre la imagen que oficializa la reconciliación. 

"Hace poco nos enteramos de que se habían separado, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno", opinaron sobre la informaciçon. 

En esa misma línea, se dio a entender que el problema sería entre la joven actriz y su suegra: "Dicen que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa. Yo estuve averiguando y a mí me dijeron que ella es un amor".

"Entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol: la novia molesta porque se desenfoca", fue otro de los comentarios desde los diferentes programas del espectáculo.  

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