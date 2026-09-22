Polémica con Bandana: Emilia Mernes reaccionó a un nuevo escándalo con el grupo

Emilia Mernes protagonizó una inesperada polémica con Bandana luego de que la cantante se hiciera eco de las declaraciones de Lowrdez Fernández y Lissa Vera durante el streaming de “Popstars” en donde se quejaron por una actitud de la joven estrella.

A través de X, la artista cuestionó: “Cómo les gusta cortar los clips donde quieren”. El mensaje de Mernes apareció luego de que Lowrdez contara que la cantante había grabado “Maldita noche”, un clásico de Bandana.

“Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras”, lanzó. Luego, Lissa Vera ironizó: “La verdadera embrollera”.

Virginia da Cunha recordó entonces que Emilia había homenajeado a Bandana durante una presentación en el estadio Vélez. Sin embargo, Lowrdez arremetió sin vueltas: “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”.