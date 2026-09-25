Polémico error de Pampita en redes con una foto de la China Suárez

Pampita protagonizó un insólito error en sus redes sociales que rápidamente se viralizó: compartió una publicación de la China Suárez en sus historias de Instagram y luego la eliminó.

De acuerdo con la captura de pantalla que difundió Pepe Ochoa y que ya circula en las redes, se puede ver cómo la modelo mantuvo pública la historia por al menos 17 segundos, previo a eliminar cualquier rastro de la misma.

“A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, escribió Ochoa en su posteo en donde dejó infraganti a la modelo.

“Si lo analizás…. No fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona… y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar”, se preguntó un usuario en X, coincidiendo con otras personas que se hicieron la misma pregunta sobre la intención de Pampita. Vale destacar que ni la modelo ni la actriz se siguen mutuamente en Instagram.

Pese al mal momento, la modelo decidió tomarse las cosas con humor y desde sus historias de Instagram compartió un reconocido meme con la frase “No me quemés”, en alusión a su bochornosa situación.