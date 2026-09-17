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LA MEDIÁTICA QUIERE PASAR LA PÁGINA

Por el robo en París, a Kim le pagaron 1 euro

Archivo

Por Redacción

Un tribunal de París indemnizó con 1 euro a Kim Kardashian por haber sido víctima de un robo a mano armada en la capital francesa en 2016: parece un chiste, pero en realidad es la cantidad que había solicitado, según un abogado involucrado en el caso.

Kardashian ha intentado pasar la página desde que, el año pasado, el tribunal declaró culpables a ocho personas por su participación en lo que la celebridad estadounidense describió como “la experiencia más aterradora de mi vida”.

Dos de los ladrones, vestidos como policías, irrumpieron en su suite, ataron a Kardashian con bridas y cinta adhesiva y huyeron con más de 6 millones de dólares en joyas, incluido un anillo de diamantes que había llevado esa noche a un desfile de Givenchy.

Por sus edades, los ladrones se volvieron famosos en Francia como “les papys braqueurs”, o los abuelos ladrones. Seis de ellos tenían entre 60 y 70 años.

Habiendo cumplido ya el tiempo en detención preventiva, ninguno de los declarados culpables regresó a prisión. Ninguno apeló el veredicto.

Kardashian manifestó en un comunicado emitido posteriormente que estaba “profundamente agradecida con las autoridades francesas por buscar justicia en este caso”.

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