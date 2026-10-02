Por este sábado levantan del aire el programa Andy Kusnetzoff: sorpresiva decisión de Telefe   

Sin dudas, el regreso de PH, Podemos hablar se dio con gran repercusión. El ciclo volvió a instalarse en la pantalla de Telefe para recuperar un espacio que, en su momento, el programa de Andy Kusnetzoff ya había conquistado.

A base de historias de vida, se transformó en una cita para muchas familias.

Pero, este sábado 3 de octubre no saldrá al aire y esas mismas familias se quedarán con las ganas de disfrutar del ciclo.

Se filtró que, la mencionada modificación se debe a un cambio en la grilla.

Ante la falta de difusión de la lista de invitados, indicaron que el programa fue levantado por este fin de semana.

Sucede que Telefe transmitirá el partido amistoso entre Argentina y Burkina Faso, que se disputará en el Monumental.

Allí, habrá una transmisión especial y el encuentro comenzará a las 21.

En medio de esta seguidilla de partidos, el martes 8 tampoco saldrá al aire MasterChef Celebrity.

El motivo es el mismo: ese día jugará Argentina frente a Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi de la Scaloneta.