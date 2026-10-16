Por su aporte al periodismo: Luisa Delfino será declarada Personalidad Destacada

La periodista Luisa Delfino será declarada el jueves Personalidad Destacada de la Cultura en el ámbito de la Comunicación y el Periodismo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La distinción se da “en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su aporte al periodismo, la cultura y el fortalecimiento del debate democrático”, según el escrito.

La periodista entrerriana de 74 años cuenta con más de 55 años de trayectoria en los medios de comunicación y actualmente lleva 34 años al frente de “Te escucho”, su icónico programa en Radio Rivadavia que sale al aire desde la medianoche, hasta las 2.00.

El ciclo toma como protagonista al oyente y permite que, quienes se comunican, puedan hablar de sus preocupaciones, miedos, incertidumbres o problemas. Luisa da lugar a cada uno para hablar sobre todo, excepto de religión o política.