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Premios Emmy: la tevé tiene su gran noche

La 78ª edición de los galardones se entrega esta noche en Los Ángeles. Va con tevé por HBO Max y TNT, desde las 20

Rueda la alfombra azul: se vienen los Emmys

Por Redacción

La televisión estadounidense reparte sus premios mayores este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, desde las 20 con transmisión de HBO Max y TNT para Argentina. La conducción quedó en manos de Mariska Hargitay, la eterna Olivia Benson de “La ley y el orden: UVE”, primera mujer en conducir la gala en solitario en quince años. Llega en racha: hace una semana se llevó dos estatuillas por “My Mom Jayne”, el documental sobre su madre, la actriz Jayne Mansfield.

El mapa de nominaciones sugiere una noche con dos dueños posibles. “The Pitt”, el drama de guardia hospitalaria de HBO Max, encabeza con 25 candidaturas; detrás aparece “Hacks”, que cerró su quinta y última temporada con 24, cifra récord para una comedia. Más atrás se ordenan los debutantes: “Widow’s Bay” (19), la comedia de terror de Apple TV; la ciencia ficción de “Pluribus” (18); la segunda temporada de “Beef” (16) y “DTF St. Louis” (13). Por plataformas, HBO Max lidera con 122 nominaciones, seguida por Netflix (111) y Apple TV (87).

En drama hay poco misterio. “The Pitt” defiende la corona que ganó el año pasado y Noah Wyle parte como amplio favorito a mejor actor, con Sterling K. Brown (”Paradise”), Gary Oldman (”Slow Horses”), Mark Ruffalo (”Task”) y Rufus Sewell (”The Diplomat”) en el rol de acompañantes. El rubro femenino es más filoso: Zendaya asoma como candidata por la última temporada de “Euphoria” —serie que quedó afuera del premio mayor tras una temporada divisiva— frente a la Rhea Seehorn de “Pluribus”, que recogió la mejor prensa del año. En los rubros de reparto, “The Pitt” copó las ternas casi sin resistencia.

“The Pitt” parte otra vez como la gran candidata en drama. En comedia, final abierto

La pelea de verdad está en la comedia. “Widow’s Bay”, fenómeno de boca en boca, amenaza la hegemonía de “Hacks”, que se despide y pretende irse con la estatuilla. Jean Smart nunca perdió en su categoría y va por otra; Matthew Rhys, en cambio, aparece como favorito a mejor actor por la serie de Apple, con un dato curioso: también compite en miniserie por “The Beast in Me”. Harrison Ford, nominado por “Shrinking”, tiene la chance de ganar el primer Emmy de una carrera de medio siglo.

En la carrera de miniseries, la anticipada corrida de “Beef” se frenó antes de tiempo: en los Creative Arts, entregados el 5 y 6 de septiembre, “DTF St. Louis” le birló los premios de reparto con David Harbour y Linda Cardellini. Aun así, Oscar Isaac y Carey Mulligan siguen firmes en los rubros protagónicos, donde Sarah Snook (”All Her Fault”) y Claire Danes (”The Beast in Me”) también tienen lo suyo.

Aquellas dos noches previas dejaron, además, una postal para el archivo latinoamericano: Bad Bunny ganó su primer Emmy y su show del entretiempo del Super Bowl LX se llevó siete premios. Hubo primeras veces para Sabrina Carpenter y Octavia Spencer, y un reconocimiento póstumo para Rob Reiner por su participación en “The Bear”. Si algo dejaron esas sorpresas es una advertencia para los quinieleros: este año, las nominaciones no alcanzan para dar nada por hecho.

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